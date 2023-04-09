Bozokspor rakibi Suvermez Kapadokya’yı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. Dakikada Soner’in kullandığı kornerde topla buluşan Devrim kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

13. Dakikada Suvermez Kapadokya Ufuk korner kullandı. Ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan cem direk kaleye vurdu. Bozok kalecisi topu az farkla auta çeldi

17. Dakikada sol kanattan gelişen Suvermez atağında ufuk topla ceza sahasına girdi ceza sahasına kestiği topla buluşan Cem’in sert şutu yandan auta çıktı.

20. Dakikada gelişen Suvermez atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan İsmail topu ağlarla buluşturdu.

Maçın hakemi ilk yarıya 3 dakika uzatma verdi. İlk yarının son dakikalarında karşılıklı ataklar geliştiren her iki takım soyunma odasına 1-1’lik skorla girdi.

54. Dakikada orta sahadan gelişen Bozokspor atağında Erdi’nin ara pası Sonerin önünde kaldı Soner rakibini geçmek isterken top rakibinden taca çıktı.

55. dakikada Bozokspor serbest vuruş kazandı. Topun başına Burak Emre Kayan geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruş üstten auta çıktı.

60. Dakikada sol kanattan gelişen Bozokspor atağında Ömürcan’ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Cemal’in kafa vuruşu top kalecide kaldı.

70. Dakikada Bozokspor’daÖmürcankorner atışı kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada rakip kaleci topu yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Soner’in sert şutu direkte batladı.

74. Dakikada gelişen Devrimle gelişen Bozokspor atağında topla buluşan Burak Emre Kayan topu Sonere bıraktı Soner ceza sahasına orta yaptı topa güzel yükselen Sergen Çelik güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-1 yaptı. Alpaslan Demir