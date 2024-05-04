Arslan, GAP Vadisi Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumu hakkında bilgi verdi.

Ligde telafisi olmayan maçlar oynadıklarını vurgulayan Cihat Arslan, rakiplerine göre son 2 haftaya avantajlı girdiklerini dile getirdi.

Bazı talihsizlikler nedeniyle son dönemde puan kaybı yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti: "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık. Yani sonuna kadar çalışacağız. Bugün de çift antrenman vardı. Yarın da var. Bu iki maçı kazanıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan bu kritik süreçte destek rica ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz."

Arslan, takımının son 10 güne avantajlı girdiğini belirterek, "İşimize odaklandık. Bu iki maçı kazanıp kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

"ÇORUM'DA ALACAĞIMIZ 3 PUAN BİZİ LİGDE BIRAKACAK"

Sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Arslan, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

"Takım düşerse düşsün" sözlerinin hatırlatılması üzerine Arslan, bu söylemin cahil ve cesaret istediğini ve söyleyeni tebrik ettiğini ifade etti.

Süper Lig hayalinin peşinde olduklarını belirten Arslan, "Ben burayı bırakıp gitme taraftarı değilim. Çorum'da alacağımız 3 puan bizi ligde bırakacak." şeklinde konuştu. Urfa'nın takımı sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, hataların artık geride kaldığını ve yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.