Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Birliği toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Çiçekdağı Belediyesi Başkanı Hasan Hakanoğlu ve Köseli Belediye Başkanı Mustafa Duran ve meclis üyelerinin katıldı.

Yerköy Belediyesi Toplantı Salonundan gerçekleşen toplantıda birlik başkanının seçimi, birlik başkan yardımcılarının seçimi, birlik katip üyelerinin seçimi (2 asil 2 yedek), birlik encümeninin seçimi (2 asil 2 yedek) ve 6. ek bütçenin görüşülmesi gibi konuları ele alındı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, atık su arıtma tesisinin önemini vurgulayarak, "Atık su arıtma tesisimiz, çevremizi korumak ve halkımızın sağlığını korumak için hayati önem taşımaktadır. Bu tesisin en iyi şekilde işlemesi için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.