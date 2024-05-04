Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret ederek, müdürlüğe tekrar atanan Doç. Dr. Suzan Tek Ayaz ve beraberindeki akademisyenlere başarılar diledi.

Doç. Dr. Suzan Tek Ayaz'ın, doçent unvanını kazanmasını ve tekrar Akdağmadeni Sağlık Bilimleri Fakültesi Müdürlüğü'ne atanmasını kutlayan Başkan Aydoğmuş, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Aydoğmuş, spora verdiği önemden bahsederek yapılan çalışmalar neticesinde Yozgat'ın spor alanında daha ilerleyeceğini kaydetti.

Misafirperverliklerinden dolayı Ayaz ve beraberindeki akademisyenlere teşekkür eden Aydoğmuş, Yozgat'ı spor, sanat, bilim ve kültür alanında geliştirmek için koordineli bir şekilde hareket edileceğinin de müjdesini verdi.