Yerköy’de Futbol Turnuvası

Yerköy Şehit Aileleri Derneği, 2022 Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ı anmak ve ismini yaşatmak amacıyla dostluk futbol turnuvası düzenledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar’ın ismini taşıyan Yerköy İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu, Dündar’ın babası Mustafa Dündar yaptı.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden şehit babası Mustafa Dündar, oğlunun adının yaşatılması amacıyla yapılan etkinliği anlamlı bulduğunu ifade etti.

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Tez ise yaptığı açıklamada, “Muharrem Efendi Dündar kardeşimiz uzun yıllar ilçemizde futbol oynadı. 2022 yıl elim bir trafik kazası sonucunda şehit oldu. Şehidimizi unutmamak ve ismini yaşatmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.

Turnuvaya, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkan Vekili Mustafa Öcek, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ferhat Kılıçoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celal Çakaltepe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müsabakada birinci ve ikinci olan futbolculara çeşitli hediyeler takdim edildi.