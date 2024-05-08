Protokol kapsamında; sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgilendirme ve farkındalık oluşturma ile patent ve faydalı modellerin değerlendirilmesi başta olmak üzere sınai mülkiyet hakları ile ilgili ihtiyaç duyulacak konularda iş birliği gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, Bozok Üniversitesinin araştırma modelinin geliştirilmesi ve patent süreçlerinin hızlanması adına yeni bir iş birliğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, TÜRKSMD, ülkenin sınai mülkiyet ekosisteminin gelişmesine öncülük etmek ve sınai mülkiyet değerlemesi ile ilgili farkındalığı ve potansiyeli artırmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumunun iştiraki olarak kurulan, sınai mülkiyet alanında hizmet veren tek kamu şirketi olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Yaşar konuşmasının devamında şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ürün geliştireme konusunda dünya liderleri ile yarışır ve bazı ürünlerde de geçer duruma geldi. Bu konsepte üniversitelerin ayrı bir rolü bulunuyor. Yaptığımız iş birliği protokolü ile marka ve patent başvurusu sayısını fazlalaştırmayı ve patent alma sürecini profesyonel adımlarla hızlandırmayı istiyoruz. Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD) bu konuda önemli bir misyon üstlenmiş ve rehber konumunda faaliyetlerini sürdürüyor. Yaptığımız protokolün her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor, Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (TÜRKSMD) Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.”

İmza töreni sonrası konuşan Türk Sınai Mülkiyet Değerleme, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sacide Kasapoğlu, “Sınai mülkiyet varlıkları teknolojik ilerlemenin önemli yapı taşlarından biri. Bu anlamda öncelikle sınai mülkiyet varlıklarına ilişkin farkındalığı oluşturarak; geliştirilen patentlerin, faydalı modellerin, tasarımların sayılarını artırmamız gerekiyor. Ancak sınai mülkiyet varlıklarını ortaya çıkarmak ve tescillemek yeterli olmuyor. Üretilen patentlerin sanayiye, ekonomiye kazandırılması yani ticarileştirilmesi gerekiyor. Bu aşamada da bu varlıkların değerlemelerinin yapılması önem arz ediyor. Biz TÜRKSMD olarak bu amaçla kurulmuş bir şirketiz. Başta patent ve marka gibi sınai mülkiyet varlıklarının değerlemesi olmak üzere bu alanda ihtiyaç duyulan pek çok danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Üniversitelerimizde ortaya çıkan katma değere sahip fikirlerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyulan desteği sağlamak da bu hizmetler arasında yer alıyor. Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında üniversitemizde sınai mülkiyet alanında farkındalığı artırmak adına çalışmalar yürütecek, patent ve faydalı modellerin değerlemelerini gerçekleştireceğiz. Böylece geliştirilen kıymetli buluşların hayat bulmasına aracılık etmiş olacağız. Bu sayede sınai mülkiyet ekosistemimize de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ben bu vesile ile iş birlikleri için Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a şükranlarımı sunuyor ve iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.