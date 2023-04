Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında görevli mülakat komisyonları ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarının ardından milletvekili aday listesi YSK’ye teslim edildi.



Listeyi teslim ettikten sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim takviminin işlediğini belirterek, “14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Bizler de seçime ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında vazife icra eden mülakat komisyonları ve son olarak da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın başkanlığındaki üst komisyon çalışmaları derken nihayet milletvekili aday listemizi tamamladık. An itibarıyla 81 ilde toplam 600 milletvekili adayımızı YSK’ye teslim ettik. Partimizin kuruluşunda ortaya konan ve tüzüğümüzde yer bulan ‘peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamaz’ prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42’si üç döneme takıldığı için yani aralıksız bir şekilde üç dönem vekillik yaptığı için, dokuz arkadaşımız aralıklı da olsa üç dönem yaptığı için, dört arkadaşımız aralıklı da olsa dört dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da aralıklı da olsa beş dönem görev yaptığı için listelerimizde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için üç dönem kuralını, tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekilimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu. Listelerde yüzde 65 oranında değişikliğe gitmiş olduk” diye konuştu.



Yavuz, en genç adayın İzmir’den listeye giren 18 yaşındaki Nisa Alptekin olduğunu ifade ederek, “En yaşlı adayımız Şamil Aydın İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca her kesimden genç, kadın ve engelli adayımız var. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmada hazırladığımız bu listenin hem partimize hem ülkemize hem de ittifakımız hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Cumhur İttifakı’nın ittifak protokolünü dört parti ile yaptığını hatırlatan Yavuz, “Bunlar MHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve BBP’den oluşuyor. Aramızda vardığımız anlaşmaya göre her parti kendi listesini teslim edecek. Ama her partinin ortak adayı da cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan olacak. Dört parti de kendi listesini vermek suretiyle seçime katılacak” ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR ve DSP’nin ayrıca liste vermediğini aktaran Yavuz, “Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu. Her iki genel başkan da İstanbul’dan adayımız olmuştur. Genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız genel başkanlarla birlikte listelerde yer buldu” dedi.

Yavuz, HÜDA-PAR’dan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu dahil dört kişinin listelerde yer aldığını, DSP’den ise Genel Başkan Önder Aksakal dahil üç kişinin listelerde yer aldığını söyledi. İHA