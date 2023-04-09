Partililerle yapılan toplantılarda, vatandaşlarla buluşmalarında ve medya aracılığıyla sıklıkla 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesinin belirlenmesi sürecinde bizzat, titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretler, şehirlerdeki açılış programları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulleri ve toplantıların dışındaki mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, listelere son şeklini heyetiyle birlikte verdi.



3 DÖNEM KURALI “İSTİSNASIZ” UYGULANDI

Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan “yerel aktörler” öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi’yle paylaşıldı.



AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.



KADIN SAYISINDA ARTIŞ

Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.



EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için “Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz” tabirini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

İnan’ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. İHA