Yerel seçimler sonra MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve İl Başkanı Tekin Irgatoğlu başta olmak üzere, Yozgat Belediye Meclisinde alınacak kararları Yozgat menfaatine olacak şekilde destekleyeceklerini bildirdi.

Ancak bu açıklamalara rağmen bazı yerel gazetelerde, Belediye Meclis üyelerinin farklı partilerden olmasından kaynaklı sorunlar yaşanacağına dair söylemler, MHP Yozgat teşkilatı tarafından olumsuz karşılandı.

Konu ile ilgili MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Seçimin bittiği 31 Mart akşamından itibaren İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı ve Milletvekilimiz Ethem Sedef ile birlikte her fırsatta Yozgat Belediyesinin önünü tıkamayacağımızı, Yozgat’ın hayrına olacak her hizmeti destekleyeceğimizi defalarca kez söylemiş ve ilk meclis toplantısında da iyi niyetimizi göstermemize rağmen ortalığı karıştırmak, bulanık su da balık avlamak isteyen gazeteci arkadaş bunları görmezden gelmeye ve gündem oluşturma çabasına devam etmektedir” dedi.

“GAZETECİLİK DEMEK ALGI OLUŞTURMAK DEĞİLDİR”

İl Başkanı Tekin Irgatoğlu açıklamasının devamında, “Aynı gazeteci arkadaşımız ‘İlk meclis toplantısında tansiyonun yükseldiği anlar yaşandı’ diyerek yanlış haber yapmıştır. Meclis toplantısında en ufak bir gerginlik yaşanmamıştır, bundan sonrada tatsız bir toplantı yaşanmayacağına dair inancımız tamdır.

Hemşehrilerimizin bizlere vermiş olduğu meclis çoğunluğu hakkımızı gayet tabi Yozgat’ın menfaatleri ve hizmet etme doğrultusunda kullanacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülkemize ve milletimize olan sevgisini, hizmet etme arzusunu hiç kimsenin sorgulamasına müsaade etmedik, etmeyiz.

Bu vesileyle gazeteci arkadaşımızın kendince tehdit unsuru gibi gösterdiği belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanmasını ilk meclis toplantısında talep edeceğimizi duyurmak istiyorum, kaldı ki Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanlarımızın birçoğu tüm meclis toplantılarını sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaktadır.

Anlamayan veya anlamak istemeyenler için son kez söylüyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Yozgat’ımızın hayrına olacak her konuda Yozgat Belediyesi’nin destekçisi olacağız.

Gazeteci arkadaşımıza da uyarımız mesleğini yapmasıdır, Gazetecilik demek algı oluşturmak değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.