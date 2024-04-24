Hemen hemen son iki senedir, ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafınca destekler sağlanmaktadır.

Son iki yıldır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu desteklerin devamı niteliğinde, Ziraat Bankası ve PTT iş birliğiyle yeni bir destek programı daha duyuruldu.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, nakit yardımlarını ihtiyaç sahibi bireylere düzenli olarak ulaştırmaya devam ediyor. Devlet destekli sosyal yardımlar, engellilere, yaşlılara, evde bakım hizmeti alanlara, çocuklu ailelere, okul çağındaki gençlere ve şimdi de genç yetişkinlere sunulmaktadır. Gıda, giyim, fatura, barınma, onarım, afet yardımı, sağlık, engellilik ve yaşlanma gibi çeşitli alanlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanmaktadır.

Bu sefer duyurulan devlet destekli yardım çocuklara ve gençlere yönelik. PTT ve Ziraat Bankası tarafından, her ay 7.200 TL olmak üzere 12 ay boyunca çocuklara ve gençlere destek sağlanacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, e-devlet üzerinden veya doğrudan Sosyal Dayanışma ve Destekleme Kuruluşu'na (SYDV) yapılabilmektedir. Başvuru işlemi, T.C. Kimlik numarası, ehliyet veya pasaport bilgileri kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Belirtilen koşulları sağlayan çocuklar ve gençler, bu destekten yararlanabilmektedir. Aylık 600 TL olarak hesaplanan sosyal yardımlar, iki ayda bir 1.200 TL olmak üzere yıllık toplamda 7.200 TL'ye ulaşmaktadır.

Yetimlere yönelik destekler, kayıt sonrasında PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden alınabilmektedir. Ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılan ödemeler, bir ebeveynin ölümü durumunda diğer ebeveyne, her iki ebeveynin ölümü durumunda ise doğrudan çocuklara yönlendirilmektedir.