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AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Ankara’da bakan ve bakan yardımcılarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Milletvekili Şahan, bakan ve bakan yardımcılarına ziyaret gerçekleştirip çeşitli temaslarda bulunuyor.

Şahan ziyaretler kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ı ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Milletvekili Şahan, “Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Sayın bakanımıza ve bakan yardımcımıza Yozgat’ın taleplerini ilettik. Yozgat’ımıza göstermiş olduğu alakasından dolayı ve göstermiş oldukları misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.