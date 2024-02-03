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Kış aylarında vatandaşın zor durumda kalmaması için sağlanan 4.500 TL’lik fatura desteği için araştırmalar devam ediyor. Soğuk kış aylarında vatandaşın cepleri değil evleri ısınsın diye sağlanan fatura ödemeleri için PTT kolları sıvadı. PTT aracılığıyla dağıtılan paket kapsamında 4500 TL’lik sosyal yardım sağlanacağı duyuruldu. İşte tüm detaylar…

PTT, soğuk kış aylarında milyonlarca vatandaşı desteklemek amacıyla ailelere yönelik 4.500 TL'lik fatura desteği sağlamaya başlıyor.

Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için sunulan bu destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile PTT tarafından dağıtılıyor.

Sosyal yardım paketi kapsamında, 4.500 TL'lik maddi destekten yararlanmak isteyen ailelerin belirli şartları sağlaması gerekiyor.

Devlet, ekonomik açıdan zor durumda olan ailelere yardım etmek amacıyla PTT aracılığıyla sosyal yardım paketlerini dağıtarak, kış aylarında vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Destek kapsamında, elektrik faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 500 TL ile 1000 TL arasında, doğalgaz faturaları için ise 1500 TL ile 3500 TL arasında ödeme yapılmaktadır.

Toplam destek tutarı 4.500 TL'yi geçmemekle birlikte başvurular, PTT şubeleri veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede, vatandaşlar kış aylarında evlerini ısıtmak için gerekli olan fatura ödemelerinde desteklenerek, daha sıcak bir kış geçirebilecekler.