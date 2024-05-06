Enflasyonun yıllık bazda rekor seviyelere ulaşması, çalışanların asgari ücrete ara zam beklentisini artırdı.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz, katıldığı bir Sözcü TV yayınında şu açıklamalarda bulundu:

"Asgari ücretli ve dar gelirli kesimin sayısı hızla artıyor. Önümüzdeki ay enflasyonda yaklaşık olarak yüzde 75 seviyeleri görülebilir."

"Eğer ekonomi yönetimi tarafından açık bir asgari ücret zammı beklenmiyorsa, bunun en büyük nedeni, seçim dönemine rağmen emeklilere yönelik ciddi bir düzenlemenin olmamasıdır."

"Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, asgari ücret tarafında önemli düzenlemeler yapılmayabilir. Ancak, memur ve memur emeklilerine yönelik bazı ayarlamaların olacağı öngörülüyor. Bu ayarlamalar, beklenen enflasyona göre belirlenebilir."

"Eğer asgari ücrette bir artış olmazsa, memur ve memur emeklilerine beklenen enflasyona göre zam yapılabilir. Çünkü beklenen enflasyon, geçmiş enflasyona göre daha düşük bir oranı işaret edebilir."

"Ekonomi yönetiminin verdiği sinyalleri ve seçim sonrası süreci göz önünde bulundurarak, ben de asgari ücrette önemli bir artış beklemiyorum."

"Ancak, işverenlerin işgücü bulmakta zorlandığı durumlarda, asgari ücretin artırılması konusunda baskılar oluşabilir. Bu durumda orta yol veya kademe sistemine geçiş gibi çözümler gündeme gelebilir."

Eryılmaz'ın açıklamaları, asgari ücrette yaşanabilecek olası senaryoları değerlendirerek, gelecek döneme ilişkin önemli ipuçları sunuyor.