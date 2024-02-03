Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:15     07:41     12:59     15:43     18:08     19:28

Akdağmadeni    06:11     07:36     12:55     15:39     18:04     19:24

Aydıncık             06:14     07:40     12:58     15:40     18:06     19:26

Boğazlıyan         06:13     07:38     12:58     15:43     18:08     19:27

Çandır                 06:12     07:37     12:57     15:42     18:06     19:26

Çayıralan            06:12     07:36     12:56     15:41     18:06     19:25

Çekerek              06:13     07:39     12:57     15:40     18:05     19:25

Kadışehri            06:12     07:37     12:56     15:39     18:04     19:24

Saraykent           06:13     07:38     12:57     15:41     18:06     19:26

Sarıkaya              06:13     07:38     12:57     15:41     18:07     19:26

Şefaatli                06:15    07:40     13:00     15:44     18:09     19:29

Sorgun                06:14     07:39     12:58     15:42     18:07     19:27

Yozgat hava durumu 01 Şubat 2024 Yozgat hava durumu 01 Şubat 2024

Yenifakılı            06:14     07:39     12:59     15:44     18:09     19:28

Yerköy                06:17     07:42     13:01     15:45     18:10     19:30

Kaynak: Haber Merkezi