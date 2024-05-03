Temassız ödeme teknolojilerindeki gelişmeler, kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temas gerektirmeyen işlemlerde yeni bir dönem duyuruldu. Temassız ödemelerde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli şifresiz işlem yapma sınırı yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), temassız ödeme sistemlerindeki şifresiz işlem sınırını yükseltti. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilen temas gerektirmeyen ödemelerde, şifresiz işlem limiti 750 liradan 1500 liraya çıkacak.

Bu değişiklik, BDDK'nın bankalara ilettiği bir yazı ile duyuruldu. İki yıl önce 1 Temmuz 2022'de 750 lira olarak belirlenen limit, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi. Böylece tüketicilerin hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için daha yüksek meblağlarda şifresiz işlem yapabilme kolaylığı sağlandı.

KREDİ KARTI LİMİTİMİ NASIL ARTTIRIRIM?

Kredi kartı limitlerinin artırılması, tüketiciler için önemli bir finansal konudur. Bankalar, müşterilerinin kredi kartı limitlerini, belirli kriterlere göre ayarlamaktadır. Bu kriterler arasında müşterinin aylık geliri, kredi geçmişi ve ödeme alışkanlıkları gibi faktörler bulunmaktadır.

Genellikle bir müşterinin kredi kartı limiti, aylık gelirinin dört katına kadar çıkabilmektedir. Limit artışı için bankalar genellikle müşterinin düzenli gelirini ve kredi notunu dikkate alır. Kredi notu, önceki borç ödemelerinin zamanında yapılıp yapılmadığını ve kredi kullanım alışkanlıklarını yansıtan bir değerlendirme sistemidir.

Müşteriler, limit artışı talebinde bulunmadan önce mevcut borçlarını zamanında ödemeli ve kredi kartlarını sorumlu bir şekilde kullanmalıdır. Bazı durumlarda, bankalar limit artışı için ek belgeler veya gelir kanıtları talep edebilir. Limit artışı başvuruları, bankanın iç politikalarına ve müşterinin finansal durumuna göre değerlendirilir. Eğer bir müşterinin limit artışı talebi reddedilirse alternatif olarak farklı bir banka ile görüşme yapabilir veya mevcut bankası ile finansal durumunu gözden geçirebilir.