Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Öğrencilere sağlanan vergisiz telefon uygulamasını artık emekliler de kullanabilecek.

Bu uygulama, emeklilere özel olarak yüzde 30 indirimle sunulacak. Bu hamlenin, emeklilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılarken finansal olarak da rahatlamalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha fazla destek sağlamak amacıyla bu genişletmeyi planlıyor. Vergisiz telefon uygulamasının emekliler arasında yaygınlaşmasıyla, iletişim masraflarında önemli bir tasarruf sağlanması hedefleniyor. Bu adım, emeklilerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını güçlendirerek daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmalarına yardımcı olacak.

Vergisiz telefon uygulamasının emeklilere sunulacak olması, onların dijital dünyaya erişimini artırırken aynı zamanda iletişim maliyetlerini azaltacak. Bu adım, hükümetin emeklilere yönelik sosyal yardım politikalarını genişletme ve iyileştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelecekte, benzer desteklerin emeklilere yönelik artarak devam etmesi bekleniyor.