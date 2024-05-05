TOKİ'nin arsa projeleri, uzun vadeli ve esnek ödeme imkanlarıyla vatandaşları destekliyor. Mayıs ayı itibariyle, KDV'den muaf arsaların satışı için liste paylaşıldı. Merakla beklenen arsa satış kampanyası, 48 ay vadeli ve ön peşinatlı olarak sunuluyor.

Konut piyasasındaki arz ve talep dengesindeki değişiklikler, vatandaşları farklı çözüm yollarına yönlendiriyor. Yeni bir konut almak yerine, ömürlük bir yatırım olarak arsa satın alarak kendi evini inşa etme fikri ön plana çıkıyor. TOKİ, 81 ilde belirli dönemlerde başlattığı özel projelerle bütçeyi korurken, uzun vadeli ve esnek ödeme fırsatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu kapsamda, arsa satışları Mayıs ayında tekrar başlıyor.

TOKİ'nin KDV'den muaf 391 arsasının satışı için harekete geçtiği duyuruldu. Bu arsalar, oturum amaçlı olmanın yanı sıra turizm veya sanayi tesisi kurmak için de kullanılabilecek. TOKİ arsa satışları için başvurular, %25 ön ödeme ile ön başvuru aşamasında kabul ediliyor. Başvuru şartları karşılandığında, arsa bedeli 48 ay vadeli taksitlendiriliyor. Yeni arsa satışları için açık arttırma yöntemiyle başvurular, 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde toplamda 33 il için açılacak. Bu satışlar kapsamında 33 ilde 391 arsa sahipleriyle buluşacak.

Güneydoğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya, Akdeniz'den Ege'ye kadar birçok bölgeden yatırım fırsatı sunan arsaların muhammen bedeli ve değeri değişkenlik gösterebiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.