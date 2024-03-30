Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimleri nedeniyle Yozgat’ta hafta sonu 30-31 Mart tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşların oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; “31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için, tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.