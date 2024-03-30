31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla düzenlenen “Seçim Güvenliği Toplantısı” Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Özkan, vatandaşların özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksaklık ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Toplantıda, seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili, görevli birimler tarafından sunumlar yapıldı.