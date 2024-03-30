Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat İl Jandarması ile bir araya gelerek iftar yaptı.
Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Adalet Komisyonu Başkanı Selçuk Akdoğan, İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar, Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, iftar sofrasında jandarma bir araya geldi.
Vali Özkan, jandarmaya görevlerinde başarılar dileyerek, Ramazan Aylarını tebrik etti.
Muhabir: Hakan Demirbaş