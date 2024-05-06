BES'teki birikimlerini yönetmekte zorlananlar için robotlar tarafından yönetilen fonlar da piyasaya sürüldü. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, "Robotlar tarafından yönetilen fonların getirisi enflasyonun 30 puan üzerinde oldu" diyerek sistemin işleyişini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, emeklilik fonlarının yönetiminde robotların rolünün arttığına dikkat çekti. Doğan'a göre, her emeklilik şirketi, BES katılımcılarının fonlarını yönetmek için yapay zeka ve algoritmalar kullanarak robot sistemleri oluşturuyor. Önceden, emeklilik şirketlerinin BES katılımcılarına fon önerisinde bulunması yasaktı ve katılımcılar, birikimlerini kendi seçtikleri fonlarda değerlendirmek zorundaydı. Bu durum özellikle fonlar ve getiriler konusunda bilgi sahibi olmayan BES katılımcılarını olumsuz etkiliyordu; birikimlerinin erimesine neden oluyor ve binlerce kişi sistemi terk etmek zorunda kalıyordu.

BES şirketlerine yatırım danışmanlığı yetkisi verilmesiyle birlikte, BES'te getiriler artarken emeklilik şirketleri de danışmanlıkta robotik sistemlere geçti. Bu robotlar, finansal konularda bilgisi olmayan veya tasarruflarını hangi fonlarda değerlendireceğini bilemeyen BES katılımcılarına yardımcı oluyor.

Robo-danışmanlık nasıl işliyor?

Noyan Doğan, sistemi şu şekilde açıkladı: Yaklaşık 800 milyar TL'ye ulaşan emeklilik fonlarının 60 milyar TL'si robotlar tarafından yönetiliyor ve yaklaşık 500 bin BES katılımcısı tasarruflarının yönetimini robotlara bırakmış durumda. Robot danışmanlık, finansal piyasa koşullarına göre matematiksel kurallar ve algoritmalar kullanılarak oluşturulan finansal modelleri içerir.

Eğer tasarruflarınızı değerlendirecek fonların içeriği hakkında bilginiz yoksa, finans konusunda bilginiz sınırlıysa veya piyasa koşullarını sürekli takip etmek istemiyorsanız, fonların yönetimini robota bırakabilirsiniz. Robotlar, kullanıcıların yaşına, risk toleransına, yatırım tercihlerine, emeklilik beklentilerine ve aylık gelirlerine göre bir yatırımcı profilini çıkarır ve buna uygun fon önerileri sunar. Bu öneri kabul edildikten sonra, robotlar her ay piyasa koşullarına göre fonları yeniden düzenler ve birikimleri bu fonlara yönlendirir.

Bu sayede, kullanıcılar altın, döviz veya faiz gibi farklı varlık sınıflarında hangi fonlara yatırım yapacaklarını düşünmek zorunda kalmazlar; robotlar bu kararı kullanıcılar adına alır. Örneğin, altın ve hisse senedi getirisinin yüksek olduğu bir ayda, robotlar tasarrufları hem altın hem de hisse senedi fonlarına dağıtarak kullanıcının riskini dağıtmasını sağlar.