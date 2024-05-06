Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, mülkiyeti belediyeye ait olan ve “Eski Hal” olarak bilinen yerdeki fırını hizmete açacaklarını söyledi.

Bu kapsamda fırını açmak için gerekli çalışmalara başlayarak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, başvuru yaptıklarını da bildirdi.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamada Başkan Kaygısız, “Mülkiyeti belediyemize ait olan ve ‘Eski Hal’ olarak bilinen yerdeki fırını hizmete açmak için gerekli çalışmaları SOGEP ve ORAN ile görüşerek başvurumuzu yaptık” dedi.

“ÇAY SİMİT BİZDEN MUHABBET SİZDEN”

“Çay simit bizden muhabbet sizden” diyen Kaygısız, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşması çok kolay olan bazı ihtiyaçlara hayat pahalılığından dolayı ulaşmakta güçlük çekmesi veya kendisini kısıtlamasından dolayı erişimi daha kolay hale getirmek için çalışıyoruz. Temel amacımız sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışla, yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Bu projemiz ile birlikte gerekli istihdamlar sağlanarak ilçemizde eğitim gören öğrencilerimiz ve halkımız maliyet fiyatına simit, poğaça, çay vb. gibi hizmetlerden faydalanacağı gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza simit, poğaça ve benzeri ürünler ulaştırılacaktır.”