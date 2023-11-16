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Ulusal Ajans tarafından Desteklenen Erasmus + projesi kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı öğrencileri ikinci grubunu da İtalya’nın Romagna Emillia Şehrinde 20 gün sürecek olan “Ziraat Milli Ekonominin Temeli Avrupayla Gelişim Öğrencilerimizin Hedefi” adlı yurt dışı staj programına gidecek.

Staj programı kapsamında İtalya’ya gidecek öğrenciler gitmeden önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

Öğrenciler göstermiş oldukları başarılarda dolayı teşekkür eden İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Hayırlı yolculuklar sevgili öğrencilerim. Ulusal Ajans tarafından Desteklenen Erasmus + projesi kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı öğrencilerimizin ikinci grubunu da İtalya’nın Romagna Emillia Şehrinde 20 gün sürecek olan ‘Ziraat Milli Ekonominin Temeli Avrupayla Gelişim Öğrencilerimizin Hedefi’ adlı yurt dışı staj programına yolcu ettik. Yapılacak gezi programının sevgili öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmasını diliyorum. Üreten tarım, güçlü Türkiye” dedi.