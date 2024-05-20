Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların başladığını duyurdu.

Başvurular, elektronik ortamda 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ise 10 Haziran'da açıklanacak.

Bugün itibarıyla elektronik ortamda başlayan başvurular, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların ardından, sözlü sınavlar tamamlandıktan sonra tercih başvurusu, atama ve göreve başlama süreçleri ile ilgili açıklamalar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2023 KPSS'de sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunacak adayların KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Bu puanı alan adaylar, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak ve adaylar bu belgeleri e-Devlet şifreleriyle alabilecekler.

Sözlü sınavda adayların eğitim bilimleri ve genel kültür bilgileri, ifade yeteneği, muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri değerlendirilecek.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak. Sözlü sınav ile ilgili detaylı bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuru Tarihleri: 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024

Sözlü Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması: 1 Haziran 2024

Sözlü Sınava Hak Kazananların İlanı: 10 Haziran 2024

Detaylı bilgi ve başvuru için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.