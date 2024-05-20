19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet, Atatürk Kent Park’ta konser verdi. Konseri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve ailesinin yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, protokol üyeleri, Meclis üyeleri ve çok sayıda Manisalılar izledi. Son Feci Bisiklet grubu seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarıyla Manisalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek eşliğinde sahneye çıkarak grubun üyelerine performanslarından dolayı tebrik etti. Çiçek ile birlikte, içerisinde Manisa Mesir Macunu olan bir sepet hediye etti.

GÜLŞAH DURBAY “CUMHURİYET GENÇLERE EMANET” DEDİ

Manisalılara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay “Atatürk’ün en büyük eserim dediği, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik, merhaba. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nız kutlu olsun. Fazla söze gerek yok, Son Feci Bisiklet zaten

söylüyor, hepinize iyi eğlenceler” dedi.

“BİZ MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise sözlerine “gerçekten sizleri çok seviyorum, ne kadar söylesem az. Manisa deyince heyecanlanıyorum, bir de Manisa’mın gençlerinin bu enerjisini, bu vizyonunu, bu hedeflerini ve hayallerini dinleyince inanın daha da çok heyecanlanıyorum. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyince coşuyorum. Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyeti sizlere emanet etti, iyi ki de sizlere emanet etmiş. Çünkü siz onun ilkesine, inkılaplarına, cumhuriyetine sahip çıkacak olan sizlersiniz. Atam çok rahat uyusun, Çünkü cumhuriyeti emin ellerde, Cumhuriyeti Manisalı gençlerde, Cumhuriyeti bu güzel ülkemin gençlerinde. Atam rahat uyusun çünkü onun ilkelerine inkılaplarına sahip çıkacak olanlar bizleriz, çünkü biz Mustafa Kemalin askerleriyiz. Manisa’m ilkleri gerçekleştirmeyi çok seviyor 75 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi, Ferdi Zeyrek’i seçti. Bu gün farkında olmadan bir ilki daha gerçekleştirmiş Son Feci Bisikleti ilk defa Manisa’ya getirmiş, bir de üstüne Ardanın doğum günü olunca yemede yanında yat. Şimdi bende sizler gibi Son Feci Bisikletin hayranlarındanım çok seviyorum, çok dinliyorum ben mikrofonu sevgili arda ve ekibine bırakıyorum. Bizi bu akşam coşturacaklar Manisa’ma hoş geldiniz, şeref verdiniz Son Feci bisiklet” ifadelerini kullanarak, Son Feci Bisiklet ’in solisti Ardanın doğum gününü kutladı.