Yurtiçi ve yurtdışından 32 üniversiteden 250’ye yakın akademisyen tarafından 19 ayrı oturumda gerçekleşen sempozyumda fen, mühendislik, sağlık, sosyal-beşeri ve idari bilimler gibi farklı disiplinlerde 83’ü yüz yüze 36’sı çevrimiçi olmak üzere toplamda 119 bildiri sunuldu.

Toplamda üç gün süren sempozyumda, yapay zekâ alanındaki son gelişmeler, gelecek trendler ve uygulamalar üzerine sunumlar yapıldı. Toplum odaklı insansız teknolojiler olarak tanımlanan endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme konuları her yönüyle ele alındı.

Sempozyumun ilk günü akşamı Sorgun Termal Otel’de gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Müdürleri ve sempozyum davetlileri katıldı.

Sempozyum kapsamında yapay zeka eğitimleri kapsamında sanal ok atma etkinliği de düzenlendi. Sempozyumun son gününde ise 6 farklı ülkeden (Almanya, Estonya, Hırvatistan, İspanya, Kuzey Makedonya, Slovenya) uzaktan erişimle çevrimiçi oturumlar yapıldı.

Sempozyumun kapanış oturumunda konuşan Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, “Bu yıl ilki düzenlenen YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumun oluşturduğu sinerji ve önemli çıkarımlarıyla örnek bir sempozyum olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hacıhasanoğlu konuşmasında, “Giderek gelişen teknoloji insanların yaşam standartlarını yükseltmenin yanı sıra günlük işlerinde de çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Endüstri 5.0’ın gelişmesiyle birlikte yeni iş alanları ve daha akıllı bir toplum düzeni oluşmaya başladı. Yapay zeka mühendisliği, robotik kodlama, endüstriyel bilgisayar programcılığı ya da mühendisliği gibi çeşitli yeni meslekler ortaya çıkarak bu meslekler üzerine üniversite eğitimleri de başlamıştır. Hem savunma askeri alanında hem de eğitim, tarım, sanayi gibi çeşitli birçok alanda kullanım alanı bulunan Endüstri 5.0’ın giderek yaygınlaşması ve gelişmesi kaçınılmazdır. YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumunun uzun yıllar gelenekselleşen bir havada yapılmasını arzu ediyor emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'nun son günü Çekerek Millet Bahçesi'ne gezi ve piknik düzenlendi.