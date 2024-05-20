Liselere Geçiş Sınavı, yani LGS için geri sayım başladı. Mart ayında tamamlanan başvuruların ardından öğrenciler sınav giriş belgelerini beklemeye başladı. 2024 LGS sınavı ve sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar:

LGS 2024 için sayılı günler kaldı. Ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak LGS sınavına girmeye hazırlanıyor. İki oturum halinde yapılacak LGS sınavına kaç gün kaldı?

LGS'YE KAÇ GÜN VAR, SAAT KAÇTA?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran günü iki oturumda yapılacak. İlk oturum saat 09:30, ikinci oturum da saat 11:30'da uygulanacak. Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri MEB tarafından 24 Mayıs günü okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek öğrencilere verilecek.

2024 LGS SONUÇ TARİHİ

LGS sınav sonuçları 28 Haziran günü www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.