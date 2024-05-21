Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 10 Mayıs’ta başladı ve adaylar için son başvuru tarihi merak konusu. Eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için başvurular devam ediyor. İşte 2024 DGS son başvuru tarihi ve sınav başvurusu ile ilgili detaylar...

DGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yılda bir kez uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başarılı olan adaylara lisans düzeyindeki çeşitli üniversite bölümlerine yerleşme olanağı tanıyor. DGS’ye başvuru yapmak isteyen adaylar, "DGS son başvuru tarihi ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor. 2024 DGS başvuruları için son tarih 20 Mayıs olarak belirlendi. Ayrıca, DGS’ye geç başvurular 28 Mayıs’ta alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya ÖSYM’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapabilirler. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasını kullanarak da başvuru yapılabilir. Adayların, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

2024 DGS BAŞVURU ŞARTLARI

DGS’ye başvuracak adaylardan talep edilen şartlar ise şu şekildedir:

Meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmak.

Son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuru yapabilir.

KKTC meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilir.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramaz.

Adaylar, belirtilen koşulları sağlayarak başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilirler. DGS başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.