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Vali Özkan, Fuat Oktay OSB’yi gezerek, yetkililerden OSB'nin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OSB tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten Vali Özkan, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ÖNEMLİ PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Yozgat Vali Mehmet Ali Özkan ile Fuat Oktay OSB’de bir araya gelerek, gerçekleşen yatırımları ve hali hazırda devam eden önemli projelerin değerlendirildiğini söyleyen Belediye Başkan Gökhan Coşar, “Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde Hitech, Makine, Otomasyon ve Metal Sanayi, Tarım Makineleri, Gıda, Tekstil, Ambalaj, Orman ve Yapı Ürünleri gibi sektörlerden 34 firmaya ait, 38 fabrikamız tamamlandığında yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağız. İlçemize kazandıracak daha çok eserimiz var, yapacak daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.