Ekonomik zorluklar, artan enflasyon ve yükselen döviz kuru ile birlikte nakit alım gücünün azalması, vatandaşları kredi kartı harcamalarına yöneltiyor. Ancak, bu eğilim beraberinde bazı riskleri de getiriyor.

Uzmanlar, kredi kartı borcu olanlar için zorlu bir dönemin başladığına dikkat çekiyor. Kredi kartı kullanımıyla ilgili yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

KREDİ KARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Faizlerde Artış: Artan faizler nedeniyle kredi çekmek zorlaşıyor ve geri ödemeler iki katına çıkıyor.

Taksitlerde Artış: Kredi çekme vade ve tutarları düşürülüyor.

Yüksek Faiz Ödemeleri: Örneğin, 100.000 TL kredi için yılda 180.000 TL faiz ödenmesi gerekiyor.

Kredi Kartı Faizlerinde Artış: Artık kredi kartıyla yapılan alışverişlerde vade farksız taksitlendirme seçeneği kaldırıldı.

Asgari Ödeme Tutarlarında Artış: 100.000 TL borcun asgari ödeme tutarı 20.000 TL'den 40.000 TL'ye çıkarıldı ve ilerleyen dönemlerde 60.000 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

UZMAN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, artan asgari ödeme yüzdesi nedeniyle birçok kişinin borçlarını ödeyemeyeceğini ve yasal süreçlerle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle, kredi kartı kullanıcılarının asgari ödeme tutarının en az yüzde 40'ını ödemesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, kredi kartı borcunun tamamının ödenmesinin tüm olası sorunları ortadan kaldıracağı vurgulanırken, kredi kartı kullanımının azaltılması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Asgari ödeme tutarının yüzde 40'ının altında ödeme yapanlar ve kredi kartı borcunu kapatmayanlar için zorlu dönemlerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.