Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan ve memur sigortalıların yakınlarının bir defaya mahsus faydalanabileceği ödemeye TÜFE oranında artış yapıldığını açıkladı.

SGK, çalışma hayatında sigortalı olan bireylerin vefatı durumunda, yakınlarına maddi destek sağlamak amacıyla cenaze yardımı desteği sunmaktadır.

CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cenaze yardımı almak isteyen kişiler, belirtilen kriterlere uyanlar için SGK'ya başvurmalıdır. Başvurular, yazılı bir dilekçe ile yapılmalıdır.

Çoğu kişi bilmediği için başvuruda bile bulunmuyor! Tek seferliğe mahsus 8 bin 240 lira alınıyor.

Dilekçede, vefat eden sigortalının kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vefat tarihi ve gerekli diğer bilgiler yer almalıdır.

KİMLER CENAZE YARDIMI ALABİLİR?

Vefat eden sigortalının eşi

Eşi vefat etmişse vefat eden sigortalının çocukları

Çocukları da vefat etmişse vefat eden sigortalının anne ve babası

Anne ve babası da vefat etmişse vefat eden sigortalının kardeşleri

CENAZE YARDIMI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Vefat eden sigortalının sigortalı olarak çalışıyor olması

Vefat eden sigortalının iş kazası, sürekli iş göremezlik raporu, meslek hastalığı, malüllük ya da maaşından yararlanma şartlarını taşıması

Cenaze yardımı için başvuru yapılması

CENAZE YARDIMI MİKTARI

Cenaze yardımı miktarı 6 ayda bir güncellenmektedir. Enflasyona göre belirlenen cenaze yardımı 2024 yılı Nisan ayı için şu şekildedir:

SSK ve Bağ-Kur'lulara: 3.385 TL

Emekli Sandığı emeklisi veya çalışanı olanlara: 8.240 TL