81 ilde o işlemler artık ücretsiz yapılacak. Kampanya resmen duyuruldu, tek kuruş bile alınmayacak.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan QNB Finansbank, müşterilerine sunulan bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Artık, bankada gerçekleştirilecek işlemler tamamen ücretsiz olacak. Banka tarafından resmi olarak duyurulan bu kampanya ile müşteriler, ömür boyu havale işlemlerinden ücret ödemeyecekler.

QNB Finansbank'ın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, müşteriler QNB Mobil, İnternet Şubesi ve ATM'ler üzerinden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerinden herhangi bir ücret ödemeyecekler.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Banka bünyesinde bulunan hesaplar arasında yapılan havale işlemlerinde geçerli olacak olan kampanyanın EFT işlemlerinde farklı bankaya yapılan para transferi kampanya kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

Bu kampanya, Türkiye genelindeki 81 ilde geçerli olacak ve müşterilere ömür boyu ücretsiz hizmet sunulacak.

Ayrıca, banka müşterileri yapacakları havale işlemleri için nakit ödül kazanma fırsatı da elde edecekler. Ancak, kampanya kapsamında sadece banka bünyesindeki hesaplar arasında yapılan havale işlemleri geçerli olacak.

Farklı bankalara yapılan EFT işlemleri ve kredi kartından yapılan havaleler kampanya kapsamı dışında kalacak.

Kampanyanın tüm detaylarına bankanın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Müşterilerin dikkatini çekmek için yeni kampanyalarını duyuran bankalar, rekabetin yoğun olduğu bu alanda müşterilerine daha fazla avantaj sunmaya devam ediyor.