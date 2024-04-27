Çoğu kişi arabaya oturur oturmaz hiç düşünmeden klimayı çalıştırır. Fakat daha aracın motoru ısınmadan klimayı çalıştırdığınızda tehlike arz ediyor.

Arabaya bindiğimizde pek çoğumuz otomatik olarak klimayı çalıştırırız. Ancak, aracın motoru henüz ısınmadan klimayı açmak ciddi riskler taşıyabilir.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte arabalarda klima kullanımı daha da artmaktadır. Ancak, özellikle aracın yeni çalıştırıldığı anlarda klimayı açmak ciddi sorunlara neden olabilir.

Uzmanlar, aracın motoru çalıştırıldıktan hemen sonra klimayı kullanmanın oldukça tehlikeli olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumun solunum yolu sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir.

Klimayı hemen çalıştırmak, araç içinde güneş altında beklemişse biriken zararlı maddelerin miktarını artırabilir. Özellikle yaz aylarında, araç içinde biriken zararlı gazların miktarının daha da arttığı bilinmektedir.

Bu zararlı maddeler, aracın iç kısmında bulunan plastik parçaların neden olduğu birikimler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bu maddeler içinde yer alan benzen, insan sağlığına ciddi tehdit oluşturabilir. Kemiklerde zehirlenme, böbrek ve karaciğerde ciddi hasarlara neden olabileceği gibi kansızlık gibi sorunlara da yol açabilir. Bu nedenle, aracın motoru ısınmadan önce klimayı çalıştırmaktan kaçınılması önemlidir.