Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanlarına karşı vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde:

Ticaret Bakanlığı IBAN kiralamayla ilgili kolları sıvadı. Vatandaşlara yüksek kazanç vaadine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Ayrıca hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

Ticaret Bakanlığı, IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı, "Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ediyor." uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dolandırıcıların, çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak, "banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç" vaadiyle yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, hedef aldıkları kişilere çeşitli taktikler ve vaatlerle ulaşmaya çalıştığı vurgulanarak, araç ya da ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları, yatırım tavsiyesi veren platformlar gibi sıklıkla kullanılan iletişim kanalları üzerinden tüketicilerin karşısına çıktığı belirtildi. Dolandırıcıların, geliri sınırlı olan öğrenciler, ev hanımları veya daha savunmasız tüketiciler olan yaşlılar ve engelliler gibi kesimleri hedeflediği ifade edildi.

Vatandaşların bilgi eksikliğinden, hatalarından, zayıf noktalarından veya belirli markalara olan güvenlerinden yararlandığı vurgulanan açıklamada, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, güvenilir ve dürüst markalar ile işletmelerin itibar kaybına uğramaması, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi ve ülke kaynaklarının yasa dışı yollarla dışarıya transfer edilmesinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Açıklamada, hesap sahiplerinin doğrudan hesaplarındaki işlemlerden sorumlu olduğu vurgulanarak, bu tür durumlarla karşılaşıldığında, ödeme dahil tüm hesap işlemlerini gerçekleştirmeden önce kontrol ve teyit etmenin önemli olduğu belirtildi.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, haklarını, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin Bakanlık tarafından titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, sosyal mühendislik dolandırıcılığından kaynaklanan mevcut ve potansiyel mağduriyetlerin önlenmesine yönelik uygulamaların incelenip değerlendirileceği ifade edildi.