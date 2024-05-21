Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'na katıldı YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'na katıldı

Sınıflarına Misafir Oldu

Okul idaresi ve öğretmenlerle ile bir araya gelen İl Müdürü Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak okulda incelemelerde bulundu.

Sınıflarına Misafir Oldu1

Altınkaynak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim politikalarından bahsederek Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan