Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Okul idaresi ve öğretmenlerle ile bir araya gelen İl Müdürü Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak okulda incelemelerde bulundu.

Altınkaynak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim politikalarından bahsederek Yozgat eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.