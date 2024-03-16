Sorgun ilçesinde bir lisenin koridorunda oluşturulan ve içerisinde ‘Şiir Evi' de bulunan ‘Edebiyat Sokağı' ile öğrenciler, farklı dönemlere ait yazar ve şairlerin eserlerini ve hayatlarını öğreniyor.

TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Şimşek, öğrencilerin Türk Edebiyatındaki şair ve yazarları tanımalarını sağlamak, genel kültürlerini ve kitap okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla okul koridorlarını Edebiyat Sokağı'na dönüştürdü. Hem okul koridorlarını renklendirmek hem de öğrencilere edebiyatı sevdirmek için hazırlanan 'Edebiyat Sokağı'nda öğrenciler, banklarda kitap okuyor duvarları süsleyen tablo ve fotoğraflarla da şair ve yazarları da yakından tanıma fırsatı buluyor. Edebiyatın farklı dönemlerini bir arada görebilen öğrenciler ayrıca teneffüslerini de verimli bir şekilde geçiriyor.



“ZAMANLARINI VERİMLİ GEÇİRİYORLAR”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Şimşek, sokağın öğrencilerine ilham olduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimiz sokağımızdan her geçtiğinde şiir öğrenmelerini veya buradaki kişilerin hayatını öğrenmesini istedik. Öğrencilerimize burada kendi evlerindeymiş gibi bir hava vermeye çalıştık. Onları klasik duvarlardan kurtarıp onlara huzurlu bir ortam oluşturmaya çalıştık. Burada öğrencilerimiz görsel anlamda gezmenin yanında banklara oturarak kitaplarını okuyabiliyorlar. Burada bazı yazarların, şairlerin şiirlerini öğrenebiliyorlar, zamanları huzurlu geçiriyorlar. Burada yazar ve şairlerin dönemsel olarak tasnif edilip bunların haricinde hayatlarını anlattık, şiirlerini ortaya koyduk. Buraya gelen herkes ilham buluyor, Türkiye'nin birçok şehrinden buraya gelip yeni bir edebiyat sokağı yapmak isteyenler de var, onlara da örnek oluyoruz” dedi.



“ONLARIN HAYATLARINDAN DERS ÇIKARIYORUZ”

11. sınıf öğrencisi Gülistan Şener ise, “Bu sokakta her yazarın hayatı yazıyor, şairin şiirleri yer alıyor. Onlar yaşadıkları tecrübeleri bize aktarmak istiyorlar. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli bir durum. Burada kitap okuyoruz, yazarların hayatından kendimize dersler çıkarıyoruz, kendi hayatımıza tecrübe katıyoruz. Edebiyat sokağı bize ilham oluyor ve çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, burada bilgimizi de artırıyoruz” şeklinde konuştu.



“BURASI BENİM RUHUMU AYDINLATIYOR”

Öğrencilerden Mehmet Enes Bayrak da, “Bu sokaktan her geçtiğimde ünlü edebiyatçıların hayatlarını anlıyorum. Her geçtiğimde burası ruhumu aydınlatıyor, bana ışık oluyor. Burada olmak çok güzel, huzur buluyorum. Burada kitap okuyoruz arkadaşlarımızla zamanımızın büyük kısmını burada geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türk Edebiyatı yazarlarının ne kadar önemli işler yaptığını edebiyat sokağında öğrendiğini belirten Elif Caner de, yazar ve şairleri kendine örnek aldığını söyledi.