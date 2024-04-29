Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, ilçede her hafta düzenli olarak kurulan pazar yerine ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Başkan Tekçam, pazar yerini ziyaret ederek esnaf ile sohbet etti.

Ziyarette hem ev alışverişini yapan vatandaşlar ile hem de esnaflar ile sohbet eden Başkan Tekçam, talep ve isteklerini dinledi.

Seçildiği günden itibaren her fırsatta vatandaşlarla iç içe iletişime geçen Tekçam, ilçede kurulan pazarı ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşan Tekçam, pazar esnafının talep ve önerilerini dinledi, esnaflara hayırlı kazançlar diledi.

Tekçam, vatandaşlara ve esnafa teşekkür ederek, hep birlikte el ele daha güzel bir Aydıncık için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyarette yapmış olduğu açıklama Tekçam, “Göreve başladığım günlerin ardından, yerel pazarımızı ziyaret ederek, pazartesi sabahını hemşehrilerimle birlikte geçirdim. Pazar yerindeki stantları gezerek, hemşehrilerimin talep ve önerilerini dinledim. Her bir görüş, bizim için değerli birer yol gösterici. Bu tür buluşmalar, doğrudan iletişim kurarak vatandaşlarımızın sesi olmamıza olanak sağlıyor. Unutmayın, bu yolculukta en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Her zaman halkımızın yanında ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.