Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

Vali Özkan, vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Özkan, “Vatandaşlarımızın görüşlerini, taleplerini ve sorunlarını bizzat dinlemek, yerel yönetim olarak sorumluluklarımızı daha etkin bir şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Halkımızın her bir bireyi bizim için önemli, onların mutluluğu ve yaşam kalitesinin artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.