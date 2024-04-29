Yozgat İl Müftülüğü tarafından 2024 yılı hac eğitim seminerleri verildi.

İl Müftülüğü koordinesinde 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri düzenlendi.

Yaklaşan hac mevsimi öncesinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına eğitim verildi.

Hac Yolcuları Eğitim Seminerleri kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden, Çekerek ilçesine giderek Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinden kutsal beldelere gidecek hacı adaylarına yönelik seminer verdi.

Eğitim seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Müftüsü İsmail Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığının hac çalışmaları hakkında ve hac ibadetinin manevi boyutları ve sembollerinin anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler verdi.

Daha sonra Müftü Ali Gülden, hac ibadetinin yapılışı ve haccın fıkhi boyutuna değindi.

Hacı adaylarına uyarılarda bulunarak dikkat etmeleri gereken konuları aktaran Müftü Gülden, “Rabbim, sâlimen gidip ğânimen dönmeyi ve sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Ülkemiz ve İslam âlemi için dualar etmeyi unutmayın, Rabbim yapacağınız ibadetlerinizi ve edeceğiniz dualarınızı kabul eylesin” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner ise hacda kadın olmak ve kadınlara özel durumlar konusuyla, kadın hacı adaylarını bilgilendirdi. Eğitim seminerine Hac Umre Şube Müdürü Yusuf Özel'de katıldı.