Sivas Valiliği kene popülasyonundaki ciddi artış üzerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda uyardı.

Sivas, Yozgat, Tokat ve Erzincan çevrelerinde havaların ısınmasıyla birlikte keneler ortaya çıkmaya başladı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"VÜCUDUNUZU ÖRTECEK GİYSİLER GİYİN VE PAÇANIZI ÇORABINIZA SOKUN"

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Keneyi hafife almayın! Kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına dikkat edilmesi, muhtemel hastalık ve ölümlerin önüne geçer. Tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudunuzu örtecek giysiler giyin ve paçanızı çorabınıza sokun. Kene vücudunuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin."