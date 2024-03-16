Yozgat İl Müftülüğü'ne bağlı Yeni Cami Kur’an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmak için harekete geçti.

Mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolileri ve alışveriş çekleri hazırlayarak bu yardımları ilgili vakıf şubesine teslim ettiler.

Yardım kampanyasının ziyaretçilerinden biri olan İl Müftüsü Ali Gülden, "Bu kutsal günlerde gerçekleşen yardımlaşma faaliyetleri, birlik ve beraberliğimiz için son derece kıymetlidir. Tüm katılımcılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Yeni Cami Kur’an Kursu öğrencileri, Yozgat'ta hafızlık eğitimi alan öğrencilere iftar verilmesi için de destek sağladılar, bu süreçte kurs görevlilerinin rehberliğinde bulundular.