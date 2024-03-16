Yozgat’ta kaymaklı veya kaymaksız olarak tüketilen ekmek kadayıfı tatlısı, Ramazan'da iftar sofralarını süslüyor. Yozgat’ta vatandaşların vazgeçilmez lezzetlerinden olan ekmek kadayıfı içerisinde yağ olmaması dolayısıyla Ramazan ayında diğer şerbetli tatlılara göre daha fazla tercih ediliyor.



Yozgat’ta özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilen ekmek kadayıfı, lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. İçerisinde yağ olmayan ve diğer şerbetli tatlılara oranla daha hafif olduğu için vatandaşlarca daha çok tercih edilen ekmek kadayıfı, usta ellerde özenle pişirilerek vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alan ekmek kadayıfı, kent merkezindeki işletmelerin tezgahını süslüyor. Ekmek kadayıfına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. İftara sayılı saatler kala tezgahtaki tatlılar tükenirken ekmek kadayıfının dilimi de 90 liraya satılıyor.



Büyük bir maharetle hazırlanan ekmek kadayıfı hamuru ilk olarak 30 dakika yumuşaması için suda bekletiliyor. Ekmek kadayıfı daha sonra pişirilmesi için büyük bir tepsi içerisinde ocağa alınıyor. Daha önceden hazırlanan şerbet, ekmek kadayıfının üzerine dökülüyor ve kaynamaya bırakılıyor. Ocakta bir saat boyunca pişirilmeye bırakılan ekmek kadayıfı yemeye hazır hale getiriliyor.

“DEDEDEN KALMA TARİF”

1960 yılından beri Yozgat’ta faaliyet gösteren Bolu Lokantası, dededen kalma ekmek kadayıfı tarif ile ağızlarda lezzet bırakıyor.

Bolu Lokantasının 4’üncü nesil işletmecisi olan Kürşat Yakışıklıer, yapmış oldukları ekmek kadayıfı ile vatandaşların damaklarda iz bırakıyor. 4 nesildir sürdürmüş oldukları lokantacılık işletmesi ile vatandaşlara Ramazan ayında hizmet veren Yakışıklıer, yapmış olduğu tatlılar ile de tezgahını süslüyor.

Ekmek kadayıfının yanı sıra tulumba tatlısı yaptıklarını da belirten Yakışıklıer, “Yozgat’ta 1960 dan beri faaliyet gösteriyoruz. Yozgat’ın en eski lokantalarından biriyiz. 4 nesildir bu mesleğimizi sürdürüyoruz. Dedelerimizin bize öğretmiş olduğu tarifleri bizlerde lokantamızda yaparak eski lezzetleri yaşatıyoruz. İnşallah bizden sonrada bu lezzetler devam edecek” dedi.

"ZAHMETLİ AMA ÇOK LEZZETLİ BİR TATLI"



Ekmek kadayıfında yağ olmadığı için diğer şerbetli tatlıların içerisinde en hafifi olduğunu belirten Yakışıklıer, ramazan ayında günlük tatlı yaptıklarını söyledi. Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında olduğunu da ifade eden Yakışıklıer, “Ekmek kadayıfı Yozgat’ta ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. Vatandaşın da çok yoğun ilgisi var. Bir tepsi kadayıfı bir saatte hazırlıyoruz. Zahmetli ama çok lezzetli bir tatlı. Dilimi 90 lira arasında değişiyor. Kaymakla, yoğurtla tüketiliyor. Herkes ramazan ayında günlük evine bu tatlıyı alıyor” şeklinde konuştu.

"ŞEHRİMİZDE GELENEKSELLEŞTİ"



Yozgat’ta Ramazan ayında vazgeçilmez tatlılar arasında ekmek kadayıfının yer aldığını söyleyen Yakışıklıer, “Yozgat’ta ramazanda ekmek kadayıfı olmadığı zaman sanki Yozgat’ta ramazan yaşanıyormuş gibi oluyor. Artık şehrimizde ekmek kadayıfı gelenekselleşti. Biz de bu tatlıyı vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.