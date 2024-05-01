Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı üstüne uyarı geldi. Son yayınlanan tahmin haritasına göre, neredeyse tüm yurtta sağanak yağış olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son yayınladığı tahmin haritasıyla birlikte ülke genelinde sağanak yağışların etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yozgat dahil olmak üzere toplam 28 il için sarı uyarı verildi.

Güncellenen hava durumu tahminlerine göre, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Ayrıca, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı olabileceği uyarısında bulunuldu.

SARI KOD UYARI VERİLDİ

Sarı uyarı verilen iller şunlardır: Adana, Adıyaman, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Sağanak yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.