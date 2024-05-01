12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Boğazlıyan Sulama Birliği başkanlığına Ömür Murat Özen getirildi. Paşaköy Sulama Birliği başkanı olarak İsmail Gizlenci; Musabeyli ve Çevre Köyleri Sulama Birliği başkanlığına ise Cumhur İnci getirildi.

Devir teslim törenine Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ve 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol katıldı. Bölge Müdür Yardımcısı Kaman ve Şube Müdürü Şenol, Bölge Müdürü Rahmi Şahin adına görevi devreden birlik başkanlarına bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konu ile ilgili yetkiler, “Bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Boğazlıyan Sulama Birliği Başkanı Ecmel Samet Türk yerine Ömür Murat Özen; Paşaköy Sulama Birliği Başkanı Avni Yılmaz yerine İsmail Gizlenci; Musabeyli ve Çevre Köyleri Sulama Birliği başkanlığına Cumhur İnci getirildi.

Devir teslim töreni ile görevlerin devredildiği birliklerde Bölge Müdür Yardımcımız Serkan Kaman, 123. Şube Müdürümüz Nurettin Şenol ile birlikte Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin adına görevi devreden birlik başkanlarına bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetler için teşekkür etti” açıklamasında bulundu.