Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman ve 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat Yerköy İnandık Barajı Şantiyesini ziyaret etti.

Şantiyede incelemelerde bulunan Bölge Müdür Yardımcısı Kaman, yetkililerden bilgi aldı.

Kaman, şantiye kurulumunun tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar sulama alanına sahip işin çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Konu ile ilgili müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bölge Müdür Yardımcımız Serkan Kaman 123. Şube Müdürümüz Nurettin Şenol ile birlikte Yozgat Yerköy İnandık Barajı Şantiyesini ziyaret etti. Şantiye kurulumunun tamamlanmasına müteakip 28 bin 750 dekar sulama alanına sahip işin çalışmalarına başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.