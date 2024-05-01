Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:58 05:34 12:43 16:32 19:42 21:11

Akdağmadeni 03:54 05:30 12:39 16:28 19:37 21:06

Aydıncık 03:55 05:32 12:41 16:31 19:41 21:11

Boğazlıyan 03:59 05:34 12:41 16:30 19:39 21:07

Çandır 03:57 05:32 12:40 16:29 19:38 21:06

Çayıralan 03:57 05:32 12:40 16:28 19:37 21:06

Çekerek 03:54 05:31 12:40 16:30 19:40 21:10

Kadışehri 03:53 05:30 12:39 16:28 19:38 21:08

Saraykent 03:56 05:31 12:40 16:29 19:39 21:08

Sarıkaya 03:57 05:32 12:41 16:29 19:39 21:08

Şefaatli 03:59 05:35 12:43 16:32 19:41 21:10

Sorgun 03:56 05:33 12:41 16:31 19:40 21:10

Yenifakılı 04:00 05:34 12:42 16:31 19:40 21:08

Yerköy 04:00 05:36 12:44 16:33 19:43 21:12