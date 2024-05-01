16 milyon emekliye nefes aldıracak haber geldi. Tüm emeklilere 18 bin TL ödeme yapılacak.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL ile milyonlarca emekli, açlık sınırının altında geçinmeye çalışıyor. Türkiye'de 16 milyon emekliyi sevindirici bir haber geldi. Tüm emeklilere 18 bin TL ödeme yapılacak.

Kamu bankaları artık 12.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecekken, özel bankaların promosyon ücretleri daha da arttı. Özellikle ING Bank, 81 ildeki emeklilere 18 bin TL'ye varan ödeme yapacağını duyurdu.

Banka yetkilileri, emeklilere özel avantajlar sunacaklarını belirtti. Düşük faizli kredi imkanları, avantajlı sigorta paketleri ve çeşitli hizmetler gibi avantajlar sunulacak.

ING Bank'ın açıklamasına göre, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün.

Otomatik Fatura Talimatı verilmesi durumunda ise ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edilebilecek. Bu fırsattan yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilecekler.

Emekli maaşınızı ING Bank'a taşımak için şubeye gitmeden, e-Devlet üzerinden kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, ING Mobil uygulaması üzerinden "Cebimdeki Danışman" ile görüntülü görüşme yaparak kolayca maaşınızı taşıyabilir ve size özel sunulan ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.