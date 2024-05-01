Pandemi süreci ile birlikte yaygınlaşan temassız kartlarda şifresiz işlem limiti BDDK kararı ile değiştirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüm bankalara gönderdiği yazı ile temassız kartlara uygulanacak yeni limite ve uygulamaya başlanacak tarihi bildirdi.

Bankaların temassız kartlarında şifresiz işlem limiti 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Yeni limitlerin uygulanmaya başlanacağı tarih ise 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan pos işlemlerinin temassız gerçekleştirilmesini sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 günü ile birlikte 750 liradan 1500 liraya çıkacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) iki yıl aradan sonra temassız işlemlerde limit yükselterek tüm bankalara birer yazı göndererek 1 Temmuz 2024'te uygulamaya geçmeleri için limitlerini bin 500 liraya çıkartacak düzenlemeler yapmalarını istedi.