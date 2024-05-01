BOTAŞ, Mayıs ayında meskenlerde kullanılan doğal gaza zam yapılmadığını belirtse de Türkiye genelinde evlere gelen faturaların bu ay artması bekleniyor.

Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte vatandaşların fatura ödemelerinde yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2023'te yaptığı açıklama doğrultusunda, doğal gaz faturalarında mutfak gazı için kullanılan kısma indirim uygulanacağı duyurulmuştu.

Ancak, 2024 Nisan sonuna kadar geçerli olan 25 metreküplük kısmından ücret alınmama uygulaması sona erdi.

Milyonlarca vatandaş, Mayıs faturalarında beklenen artışı merak etmeye başladı. Son bir yıl içinde toplamda 43 milyar lira tutarında indirim uygulanan doğal gazda, ortalama bir ailenin faturasında yaklaşık 150 TL civarında indirim sağlanmış oldu.

Konut doğal gazı faturalarındaki indirimlerin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Vatandaşlar, doğal gaz kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Türkiye genelindeki evlere bu ay sonu itibarıyla indirimsiz faturalar gönderilecek.

Yapılan hesaplamalara göre, faturalarda yaklaşık olarak 150 TL'lik bir artış olması bekleniyor. Ancak, bu belirgin artışın, doğal gaz fiyatlarına bir zam yapıldığı anlamına gelmediği, farklılığın indirimli kısmın eklenmesinden kaynaklandığı açıklandı.

BOTAŞ, geçen ay olduğu gibi Mayıs ayında da herhangi bir doğal gaz zammı uygulanmayacağını duyurdu.

BOTAŞ'ın açıklamasına göre, Mayıs ayında geçerli olacak olan mesken ve sanayi abonelerinin tarifeleri ile elektrik üretim amaçlı tarifeler sabit kalacak. Kurum, Türkiye'de konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının olduğunu vurguladı.