Sivas’ta Şubat ayında 188 bin 843 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Mart’ta 190 bin 78’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta Şubat ayında 188 bin 843 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Mart’ta 190 bin 78’e yükseldi. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 99 bin 37’sini otomobil, 36 bin 674’ünü traktör, 29 bin 495’ini kamyonet, 13 bin 396’sını motosiklet, 6 bin 506’sını kamyon, 3 bin 21’ini minibüs, bin 290’ını otobüs, 659’unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 5 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Mart ayında 5 bin 5 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 430’unu otomobil, 709’unu kamyonet, 427’sini traktör, 205’ini motosiklet, 70’ini minibüs, 128’ini kamyon, 32’sini otobüs, 4’ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu.